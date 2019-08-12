İzmirlilerin bayramını kutladı

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, hemşehrilerinin Kurban Bayramı’nı kutladı. Kurban Bayramı’nın kalplere huzur, Türkiye’ye esenlik, dünyaya barış getirmesini dileyen Kırkpınar, “Gelenek ve göreneklerin coşkuyla yaşandığı bayramlar, güçlü bir toplumsal yapının oluşmasını sağlamakta, millet olma bilincini kuvvetlendirmektedir. Başta İzmirli hemşerilerim olmak üzere milletimizin ve gönül coğrafyamızda yaşayan kardeşlerimizin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” diye konuştu.