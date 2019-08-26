İzmirspor yeni sezona hazır

Sezon bitimiyle birlikte genel kurula giderek eski başkanlardan Emin İşletir’i tekrar göreve getiren İzmirspor camiası, Teknik Direktör Ali Metin’in eksik bulduğu bölgelere yaptığı 4 transferle güçlendi. Başkan Emin İşletir ve İzmirspor Futbol Şube Sorumlusu Orkun Enyüce, futbolcuları tesislerde ziyaret etti. Lige hazır olduklarını belirten Teknik Direktör Ali Metin, en önemli isteklerinin başarı olduğuna dikkat çekti. Başkan İşletir ise, “Futbolcularımızı yakından takip ediyor, onlarla birlikte olduğumuzu gösteriyoruz. Önümüzdeki sezon için hem teknik ekibe hem de yapılan transferlerle güçlenen futbolcularımıza güveniyoruz” dedi.