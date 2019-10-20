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    HaberlerEgeİzmirspor’da hedef mutlak galibiyet
    20.10.2019 - 00:15 |

    İzmirspor’da hedef mutlak galibiyet

    Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta 9. sıradaki İzmirspor bugün evinde 4. sıradaki Yalovaspor’la karşılaşacak.

    İzmirspor’da hedef mutlak galibiyet

    Buca İlçe Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 15.00’te başlayacak. Bucaspor, Küçükyalı Yelken’le deplasmanda karşılaşacak. Grupta Torbalıspor-Çiğli BLD., 8. Grup’ta Salihli Bld-Bergama Bld, Sökespor-Aliağa FK, Yunus Emre Bld-Bolvadin Bld, Bornova Yeşilova-Bigadiç Bld, Gönen Bld-Manisa Sanayispor, Sandıklı-Aydın Yıldızspor, 7. Grup’ta Denizli Sarayköy, Sarayönü Bld-Ortaca Bld maçları oynanacak. Tüm karşılaşmalar aynı saatte başlayacak.

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