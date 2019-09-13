İzmirspor’un efsanesi Elidemir vefat etti

Spor camiasını yasa boğan haber Balıkesir’den geldi. Çanakkale’ye gezmeye, ve tedavi görmeye gidiyorum diyerek İzmir’den ayrılan Hasan Elidemir’e ulaşamayan yakın arkadaşları araştırmaya başladı. Balıkesir’de baygın bulunan Elidemir özel bir hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kişinin Elidemir olduğu tespit edildi. Bir süre alkol tedavisi gören Elidemir’in kalp durması sonucu öldüğü belirtildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacak.