13.09.2019 - 01:14 | | MİLLİYET
İzmirspor’un efsanesi Elidemir vefat etti
İzmir’in yetiştirdiği ender futbolculardan, İzmirspor’un efsane isimlerinden, spor yazarı, yorumcu, diş hekimi Hasan Elidemir vefat etti.
Spor camiasını yasa boğan haber Balıkesir’den geldi. Çanakkale’ye gezmeye, ve tedavi görmeye gidiyorum diyerek İzmir’den ayrılan Hasan Elidemir’e ulaşamayan yakın arkadaşları araştırmaya başladı. Balıkesir’de baygın bulunan Elidemir özel bir hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kişinin Elidemir olduğu tespit edildi. Bir süre alkol tedavisi gören Elidemir’in kalp durması sonucu öldüğü belirtildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacak.