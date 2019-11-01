İZSİAD’dan en özel balo

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlediği baloyla coşkuyla kutladı. Mistral İzmir’de gerçekleşen baloya sanayici ve iş insanları yoğun ilgi gösterdi. Programın açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Cumhuriyet’te egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş fikirleri arasında ilan edilen Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun” dedi. Geceye dans ve tango gösterileri damga vurdu, Sedat Yüce konuklara müzik ziyafeti yaşattı