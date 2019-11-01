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    HaberlerEgeİZSİAD’dan en özel balo
    01.11.2019 - 01:31 | | YUSUF ÇINAR

    İZSİAD’dan en özel balo

    İZSİAD’dan en özel balo

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlediği baloyla coşkuyla kutladı. Mistral İzmir’de gerçekleşen baloya sanayici ve iş insanları yoğun ilgi gösterdi. Programın açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Cumhuriyet’te egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş fikirleri arasında ilan edilen Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun” dedi. Geceye dans ve tango gösterileri damga vurdu, Sedat Yüce konuklara müzik ziyafeti yaşattı

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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