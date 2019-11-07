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    HaberlerEge Haberleri İZSİAD’dan özel balo
    08.11.2019 - 00:37 | | YUSUF ÇINAR

    İZSİAD’dan özel balo

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlediği baloyla coşkuyla kutladı.

    İZSİAD’dan özel balo

    Mistral İzmir’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılışında konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Cumhuriyet’te egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu düstur, aslında toplumumuzun en temel harcını oluşturuyor. Devlet yönetimi, sınıfların, kişilerin ailelerin bir zümrenin eline bırakılamaz. O sebeple Cumhuriyet’in değerini bilmek, özellikle kıyısında bulunduğumuz Ortadoğu coğrafyasında Cumhuriyet’in erdemlerini hiç unutmamak gerekiyor” dedi.

    İZSİAD’dan özel balo



    Geceye dans ve tango gösterileri damga vurgu, Sedat Yüce konuklara müzik ziyafeti yaşattı.

    İZSİAD’dan özel balo


    Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.
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