İZSİAD’dan özel balo

Mistral İzmir’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılışında konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Cumhuriyet’te egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu düstur, aslında toplumumuzun en temel harcını oluşturuyor. Devlet yönetimi, sınıfların, kişilerin ailelerin bir zümrenin eline bırakılamaz. O sebeple Cumhuriyet’in değerini bilmek, özellikle kıyısında bulunduğumuz Ortadoğu coğrafyasında Cumhuriyet’in erdemlerini hiç unutmamak gerekiyor” dedi.









Geceye dans ve tango gösterileri damga vurgu, Sedat Yüce konuklara müzik ziyafeti yaşattı.







