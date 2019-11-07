08.11.2019 - 00:37 | | YUSUF ÇINAR
İZSİAD’dan özel balo
İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlediği baloyla coşkuyla kutladı.
Mistral İzmir’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılışında konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Cumhuriyet’te egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu düstur, aslında toplumumuzun en temel harcını oluşturuyor. Devlet yönetimi, sınıfların, kişilerin ailelerin bir zümrenin eline bırakılamaz. O sebeple Cumhuriyet’in değerini bilmek, özellikle kıyısında bulunduğumuz Ortadoğu coğrafyasında Cumhuriyet’in erdemlerini hiç unutmamak gerekiyor” dedi.
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