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    HaberlerEge HaberleriİZSU’dan Körfez için dev proje
    26.11.2019 - 00:06 |

    İZSU’dan Körfez için dev proje

    İZSU’dan Körfez için dev proje

    İZSU Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışlarda kanalların taşmasını ve atık suların Körfez’e ulaşmasını engelleyecek projeyi başlatıyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Körfez’in temizlenmesine hız verecek projeleri hayata geçiriyor. Merkez ilçelerdeki atık su ile yağmur suyu sistemini ayrıştırmak için ‘İzmir Metropol Alanı Atıksu-Yağmursuyu ve Dereler Master Planı’ hazırlandı. İZSU’nun hazırladığı planla, şiddetli yağışlarda kanalların taşmasın ve atık suların İzmir Körfezi’ne ulaşması engellenecek. Projenin ilk etabında, Körfezi en fazla etkileyen 11 ilçe beş bölgeye ayrılarak incelendi. Bu çalışmalar sonucunda İzmir metropol alanı içindeki yağmur suyu ayrıştırma sisteminin ana iskeletini oluşturacak 373 kilometre yağmur suyu kanalının ön projeleri hazırlatıldı.

    İki aşamalı proje

    Aynı proje kapsamında inşa edilecek yaklaşım kanallarının da ön projeleri hazırlandı. Kuşaklama kanalları, yağmur sularını yerleşim alanlarına ulaşmadan en yakın dereye veya kanallara iletecek. Yine bu kapsamda topoğrafyanın aniden düzleştiği bölgelerde yüksek noktalardan şiddetli bir şekilde gelen yağmur sularının kontrollü bir şekilde dere ve yağmur suyu kanallarına iletilmesi için yağmur suyu depolama tankları yapılacak. Ön projesi hazırlanan çalışmanın uygulama projelerine de 2020 yılı içinde başlanacak. İkinci aşamada ise, 2020 içinde Güney Batı Kolektör Havzası’na dahil olan bölgelerde 358 kilometrelik tam yağmur suyu ayrıştırmasına yönelik proje hazırlanacak.

    İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.
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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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