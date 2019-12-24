24.12.2019 - 00:01 |
İZSU’nun tesisi, 3 bin kişiye hizmet verecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Dikili’nin Deliktaş ve Demirtaş mahallerinin içme suyu sorunu çözüldü.
Yaklaşık 3 bin kişiye hizmet vermek üzere günde 1296 metreküp arıtma kapasitesine sahip tesisinin yapımı tamamlandı. İZSU’nun 2007’den bu yana kurduğu içme suyu paket arıtma tesislerinin sayısı 41’e ulaştı.
Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralıBahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.