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    HaberlerEge Haberleri İZSU’nun tesisi, 3 bin kişiye hizmet verecek
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    24.12.2019 - 00:01 |

    İZSU’nun tesisi, 3 bin kişiye hizmet verecek

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Dikili’nin Deliktaş ve Demirtaş mahallerinin içme suyu sorunu çözüldü.

    İZSU’nun tesisi, 3 bin kişiye hizmet verecek

    Yaklaşık 3 bin kişiye hizmet vermek üzere günde 1296 metreküp arıtma kapasitesine sahip tesisinin yapımı tamamlandı. İZSU’nun 2007’den bu yana kurduğu içme suyu paket arıtma tesislerinin sayısı 41’e ulaştı.

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