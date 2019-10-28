Japonlar Çanakkale’nin balını sevdi

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağlarının kuzey yamaçlarındaki ormanlarda yaklaşık 20 yıldır arıcılık yapan Gökhan Aydoğdu, ürettiği püren balını 2 yıldan beri başta Japonya olmak üzere Katar, Almanya ve İngiltere’ye ihraç ediyor. Püren balının hoş kokusu ve aromasıyla dünyadaki çok değerli birkaç baldan biri olduğunu ifade eden Aydoğdu, “Polen yoğunluğu çok yüksek olduğu için doğal bir antibiyotiktir. Japonya’ya küçük bir ihracatımız var. Birkaç çeşit gönderiyoruz ama en çok püren balını seviyorlar” dedi.



