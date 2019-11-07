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    Haberler Ege HaberleriJordan, Denizli’yi internet’ten araştırmış
    07.11.2019 - 07:50 | | Serhat Delikara Milliyet

    Jordan, Denizli’yi internet’ten araştırmış

    Merkezefendi Belediyesi Basket’in NBA patentli yeni transferi Jerome Jordan Özel Denipol Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçti.

    Jordan, Denizli’yi internet’ten araştırmış

    Merkezefendi Belediyesi Basket’in NBA patentli yeni transferi Jerome Jordan Özel Denipol Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçti. Basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan deneyimli pivot, Türkiye ve Denizli hakkında internetten araştırmalar yaptığını ve sonrasında gelmeye karar verdiğini açıkladı. Sağlık kontrollerinin ardından açıklamalarda bulunan Jordan, “Denizli’ye geldiğim için mutluyum. Elimden geldiğince takıma katkı vermeye çalışacağım” dedi. Türkiye’de ve Denizli’de bir basketbol çevresinin olmadığını ifade eden Jordan, gelmeden önce Denizli’yi internetten araştırdığını ve olumlu görüşler elde ettiğini söyledi. Taraftarlara da mesaj gönderen deneyimli pivot, “Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarlar arkamızda dursunlar ve desteklerini esirgemesinler” ifadelerini kullandı. 

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