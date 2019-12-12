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    12.12.2019 - 07:50 |

    Kaçak yapıya geçit yok

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un en gözde bölgesi Neyzen Tevfik Caddesi (Marina Caddesi) üzerindeki ruhsatsız yapı ve uygulamalar konusunda harekete geçti.

    Kaçak yapıya geçit yok

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un en gözde bölgesi Neyzen Tevfik Caddesi (Marina Caddesi) üzerindeki ruhsatsız yapı ve uygulamalar konusunda harekete geçti. Yerli ve yabancı turistlerin en fazla rağbet gösterdiği cadde üzerinde kent dokusunu bozan, görüntü kirliliğine yol açan, tarihi tescilli yapılara müdahalede bulunan ve ruhsatsız uygulamaların derhal tespit edilmesi talimatını veren Başkan Aras, gerekli yasal prosedürün titizlikle takip edilmesinin ardından yıkım işlemlerinin başlatılmasını istedi.
    ‘Dokuyu bozana göz yumamayız’
    Cadde üzerindeki kaçak yapılaşma ve ihlallere göz açtırmayacaklarını belirten Başkan Aras, “Tek bir vatandaşımızın bile mağdur olmasını istemiyoruz ama Bodrum’un dokusunu bozan, yasa dışı hiçbir müdahaleye izin veremeyiz” dedi.

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