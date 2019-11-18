Kaçırmayın!

19.11.2019 - 00:00 |
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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 22 Kasım’da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, Devlet Sanatçısı Şef Gürer Aykal’ı ağırlayacak. Orkestra Müdürü Sinan Olcay, İzmirli sanatseverleri konsere davet etti.
Sinan Olcay (altta), “Gürer Aykal, unutulmaz bir ‘Brahms Akşam’ı sunacak” dedi.
Gürcistan'da erken seçim protestosuGürcistan'ın başkenti Tiflis'te, erken seçim talebiyle parlamento binasını tüm giriş noktalarında kuşatan göstericilere güvenlik güçlerince tazyikli su ile müdahale etmesi sonucu 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.