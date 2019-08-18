18.08.2019 - 07:50| HANDE NAYMAN DHA
Kadifekaleli gençlerin internet dizisi yayında
İZMİR’in Kadifekale semtinde oturan gençler, internet dizisi çekti.
İZMİR’in Kadifekale semtinde oturan gençler, internet dizisi çekti. Kısıtlı olanaklarla çekilen ‘Pagos Kale’ isimli dizinin ilk üç bölümü YouTube’da yayınlandı. Ekip, öncelikle oyuncu seçimi yaptı. Bazı başroller için tiyatroculardan yardım aldı. Dizinin yönetmenliğini Tarkan Özel ve Fehmi Tuğrul, yapımcılığını ise Ferhan Acar ve Mahmut Ölker üstlendi.
Eminönü’nde yollar göle döndüİstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü.