Kadifekaleli gençlerin internet dizisi yayında

İZMİR’in Kadifekale semtinde oturan gençler, internet dizisi çekti. Kısıtlı olanaklarla çekilen ‘Pagos Kale’ isimli dizinin ilk üç bölümü YouTube’da yayınlandı. Ekip, öncelikle oyuncu seçimi yaptı. Bazı başroller için tiyatroculardan yardım aldı. Dizinin yönetmenliğini Tarkan Özel ve Fehmi Tuğrul, yapımcılığını ise Ferhan Acar ve Mahmut Ölker üstlendi.