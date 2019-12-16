Kadın çalışan geldi çevreye dikkat arttı

Çeşme sokakları ve meydanlarında kadın temizlik işçileri çalışmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, dört kadın temizlik işçisini Çeşme’de görevlendirdi. Vatandaş, kadın temizlik işçilerinin gayretli çalışmaların görünce daha dikkatli davrandıklarını, yerlere izmarit ya da başka çöp atmadıklarını dile getirdi.