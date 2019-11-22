Kadın daha da güçlenecek

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) kasım ayı toplantısında 2020 yılında hayata geçirilecek olan projeler ve çalışma stratejisi görüşüldü. Kadınlar için her alanda çalışmaya devam edeceklerini belirten İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “44 derneğin üye olduğu İzmir Kadın Kuruluşları Birliği kadınların mücadelesinde tek ses olacak. Birlik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde ve 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilmesi için düzenleyeceği etkinliklerle sesini tüm Türkiye’ye duyurmayı amaçlıyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle mücadele gününde yerimizi alacağız. ‘Şiddetin saati yok’ sloganı ile saat 12:00’de Konak Meydanı Saat Kulesi önünde kadın ve erkek tüm İzmirlileri turuncu fularlarıyla bekliyoruz. Erkek şiddetine maruz kalmış kadınlarımızın sesini duyurabilmek için ayakkabı bırakacağız. 5 Aralık’ta seçilmiş üç kadın belediye başkanı ve seçilmek isteyip seçilemeyen kadın muhtar adayları ile bir panel düzenlenecek” diye konuştu.