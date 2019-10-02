Kadın, daha fazla iş ve söz sahibi olacak

İzmir İş Kadınları Derneği(İZİKAD) öncülüğünde hayata geçirilen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen İş Yaşamında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi Projesi’nin iki gün sürecek Sosyal İçerme ve Çeşitlilik Çalıştayı başladı. Açılış konuşasını yapan İZİKAD Başkanı Huriye Serter, “Toplumsal kimlikleri ne olursa olsun, tüm insanların sosyal ve ekonomik haklara erişimlerinin önündeki engeller kaldırılsın. Konfor alanlarımızdan çıkalım ve sınırları zorlayalım. Hükümetler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum, özel sektör, üniversiteler ve medya, hep birlikte ve işbirliği içinde, tıpkı bugün burada bu projede olduğu gibi bir araya gelelim ve tüm insanlar için en iyisini yapmaya çalışalım” dedi.

Yeni üretici pazarları

Çalıştaya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “Kadınlar toplumsal, ekonomik ve sosyal alanda daha fazla söz sahibi olmalı. Şu anda 17 kadın belediye otobüs şoförümüz göreve başladı. Kısa sürede bu rakamı 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Kadifekale’de Pagos Üretici Pazarı kurduk. Yeni kadın üretici pazarları da kuracağız. STK’larla işbirliği protokelleri imzalıyoruz. Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmaları artıracağız” diye konuştu. Çalıştaya; Akdeniz İşkadınları Dernek Federasyonu (AFAEMME) Genel Sekreteri Beatriz Fernandez Tubau, Almanya Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig ve Hırvatistan Cumhuriyeti Büyükelçisi H.E. Hrvoje Cvitanovic de katıldı.

Lassig, kadınların iş hayatında yasal güvencelerle korunarak desteklenmesi gerektiğini belirtti. Cvitanovic ise, kadınların iş yaşamında bulunma yüzdeleri ülkelerinin gelişmişlik seviyelerini belirlediğini söyledi.