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    HaberlerEgeKadın dostu belediye
    23.10.2019 - 00:41 |

    Kadın dostu belediye

    İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’nin toplantısına katılan Konak Belediye Başkanı Batur, kadının her alanda daha aktif şekilde yer alması gerektiğini söyledi

    Kadın dostu belediye

    Kırk dört kadın derneğini çatısı altında birleştiren İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u konuk etti. Başkan Batur, Türkan Saylan Kültür Merkez’inde, İKKB’ye bağlı kadın derneklerinin başkanlarını bir araya getiren toplantıya katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan birlik Başkanı Huriye Serter, “Bizimle birlikte yol yürüyen bir belediye başkanımız olduğu için çok mutluyuz” dedi. Yeni dönemde sivil toplum örgütleriyle her zaman bir arada çalışacaklarını söyleyen Başkan Batur, Konak Belediyesi’nin kadın dostu bir belediye olduğunu vurguladı.Kırk dört kadın derneğini çatısı altında birleştiren İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u konuk etti. Başkan Batur, Türkan Saylan Kültür Merkez’inde, İKKB’ye bağlı kadın derneklerinin başkanlarını bir araya getiren toplantıya katıldı.

    Toplantının açılış konuşmasını yapan birlik Başkanı Huriye Serter, “Bizimle birlikte yol yürüyen bir belediye başkanımız olduğu için çok mutluyuz” dedi. Yeni dönemde sivil toplum örgütleriyle her zaman bir arada çalışacaklarını söyleyen Başkan Batur, Konak Belediyesi’nin kadın dostu bir belediye olduğunu vurguladı.Başkan Batur, “Semt merkezlerimizin kapıları tüm hemşehrilerimize ama özellikle kadınlarımıza sonuna kadar açık. Onları desteklemek, sosyal hayata daha çok katılmalarını sağlamak adına birçok alanda açtığımız kurslarımız, geliştirdiğimiz projelerimiz, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerimiz var” dedi. Yılbaşına kadar tamamlanması planlanan Toros Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri ile Tepecik’te kurulacak Engelli Yaşam Köyü’nde birer kreş açılacağını söyleyen Başkan Batur, “Kreş, özellikle dar gelirli kesimlerde oturan kadınların yaşama daha iyi bağlanabilmeleri, sosyal hayata katılabilmeleri ve ekonomik gelirlerinin daha iyi noktada olabilmesi için yapılması gereken, en önemli çalışmalardan biri” diye konuştu.

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    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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