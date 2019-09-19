19.09.2019 - 07:50 |
Kadın dostu kent Çiğli
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin hazırladığı ‘Kadın Dostu Kentler Taahhütnamesi’ni imzaladı.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin hazırladığı ‘Kadın Dostu Kentler Taahhütnamesi’ni imzaladı. Başkan Gümrükçü, “Kadınlarımıza kendilerini geliştirme, ifade etme imkanı sunacağız” dedi. Taahhütnamede, belediyede ‘Kadın-Erkek Eşitlik Birimi’ oluşturulması, kadınlara yönelik temel hakların gözetlenmesi gibi 13 madde yer alıyor.
Macaristan Başbakanı Orban, Türk Konseyi üyesi dışişleri bakanlarıyla görüştüTürk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi açılışı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi.