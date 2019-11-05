Kadın futbolculardan davet var!

Türkiye Kadın (A) Milli Futbol Takımı’nın, Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı ile oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçına, Bornova Doğanlar’da bulunan Aziz Kocaoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Cuma günü saat 19.00’daki karşılaşmada, kadın futbolcular, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekecek.

‘Bir ilk gerçekleşiyor’

Kadınlar, hemcinslerine yönelik şiddetin sona ermesi için yeşil sahalarda ve tribünlerden seslerini yükseltecek. Büyük buluşmanın heyecanını yaşayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Doğanlar Stadı’nın ilk defa bir milli takımın oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacağını, Kadın Milli Takımı’nın bu maçı ilçede oynamasının kendileri için büyük onur olduğunu söyledi.

İzmirlileri ve sporsever kadınları tribünlere davet eden İduğ, karşılaşmaya özellikle kadınların ilgi göstereceğine inandıklarını kaydetti.

‘Bornova Belediyesi’ne teşekkürler’

Kadın Milli Takımı oyuncularından Kader Hançar, 3 yıldır takımda olduğunu belirtti, “Maçın İzmir’de oynanmasını sağlayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a teşekkür ediyoruz. 8 Kasım’da, sahada hem galip gelmek hem de kadına verilen önemi göstermek için mücadele edeceğiz” dedi. 3 yıldır takımda olan Beden Eğitimi Öğretmeni Sevinç Çorlu da, futbolun sadece erkeklere özgü bir spor olmadığını, toplumdaki bu algıyı o gün yıkacaklarını belirterek, “Kadınların da bu işi yapabildiklerini göstermek istiyoruz. Kadınlarımızı tribüne bekliyoruz. Kadın olarak daha özgürce yaşamak istiyoruz” dedi.

Oyuncular ve Başkan Mustafa İduğ, cuma tüm kadınların tribünlerden takıma destek vermesini istedi.