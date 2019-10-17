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    HaberlerEgeKadın girişimci adaylarına destek
    17.10.2019 - 07:50 |

    Kadın girişimci adaylarına destek

    TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan ‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin İzmir finalinde, mobil teknoloji endüstrisinde çalışmak veya mobil teknolojileri kullanarak iş fikrini yaşama geçirmek isteyen kadın girişimciler sunum yaptı.

    Kadın girişimci adaylarına destek

    TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan ‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin İzmir finalinde, mobil teknoloji endüstrisinde çalışmak veya mobil teknolojileri kullanarak iş fikrini yaşama geçirmek isteyen kadın girişimciler sunum yaptı. Programa katılan Kurul Başkanı Aysel Öztezel, projenin kadınları yazılım konusunda eğitip mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak ve bu alanlardaki girişimciliğini artırmak amacıyla başlatıldığını söyledi.

    Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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