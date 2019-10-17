Kadın girişimci adaylarına destek

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan ‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin İzmir finalinde, mobil teknoloji endüstrisinde çalışmak veya mobil teknolojileri kullanarak iş fikrini yaşama geçirmek isteyen kadın girişimciler sunum yaptı. Programa katılan Kurul Başkanı Aysel Öztezel, projenin kadınları yazılım konusunda eğitip mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak ve bu alanlardaki girişimciliğini artırmak amacıyla başlatıldığını söyledi.