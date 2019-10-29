Açılış konuşmasını yapan İZİKAD Başkanı Huriye Serter, sadece kadınlar için değil tüm insanlık için daha eşitlikçi bir dünya istediklerini söyledi. Kadının sesini her yerde duyurmaya devam edeceklerini söyleyen Serter, “Amacımız potansiyeli tam değerlendirilemeyen dünya nüfusunun yarısını ekonomik, sosyal ve kültürel alanda daha güçlü kılmaktır. Bunu sadece kadınlar için istemiyoruz. Bunu dünyayı daha iyi, daha yaşanır bir yer yapmak için istiyoruz. Daha adil daha eşitlikçi ve ekonomik koşulları daha iyi olan bir dünya için ‘Kadın güçlenirse toplum güçlenir’ diyoruz” ifadelerini kullandı.