Kadın hakları için bir günde üç imza

İzmir Büyükşehir Belediyesi kadına şiddeti önlemek, kadınların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmelerini sağlamak için harekete geçti. Başkan Tunç Soyer, kadın hakları konusunda çalışan sivil toplum örgütleriyle üç ayrı protokole imza attı.

Başkan Tunç Soyer, ilk olarak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Canan Güllü ile “Acil Yardım Hattı” protokolünü imzaladı. Büyükşehir hattın numarası 0549 656 96 96’yı, kısa zaman içinde kent içinde sokak panoları, sosyal medya ve diğer iletişim araçlarıyla duyuracak.

İş yaşamına hazırlık

İkinci protokol ise Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile imzalandı. Protokolle Büyükşehir, Türkiye’de toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar ve üretici kadın kooperatiflerinin desteklenmesinde işbirliği yapacak. Üçüncü protokol ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi arasında oldu. Buna göre “Beyaz Baretli Kadınlar Projesi”nin uygulanması yönünde işbirliği yapılacak. Söz konusu proje, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde okuyan genç kadınların meslek hayatlarına daha özgüvenli başlamalarını sağlamayı ve eğitim hayatları boyunca destek olmayı amaçlıyor.