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    HaberlerEgeKadın haklarına Çiğli modeli
    29.08.2019 - 07:50

    Kadın haklarına Çiğli modeli

    Kurumsal dönüşüm süreci devam eden Çiğli Belediyesi’ne bağlı müdürlüklere bir yenisi daha ekleniyor.

    Kadın haklarına Çiğli modeli

    3 Eylül 2019 tarihli belediye meclisi toplantısında gündeme alınacak olan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulmasıyla kadına yönelik pozitif ayrımcılık yapılması ve istihdam, sağlık, eğitim ve hukuki alanlarda kadınların fırsat eşitliğinden yararlanılabilmesi hedefleniyor.
    Türkiye’de kadına yönelik şiddetin hem özel hem de kamusal alanda her geçen gün arttığını ve katledilen Emine Bulut’un çocuğunun çığlığını unutamadığını belirten, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bu çağda hâlâ kadına yönelik şiddetin engellenmesi ve kadının toplumdaki yerini tartışmak çok utanç verici. Avrupa’da ilk defa kadına seçme ve seçilme hakkı tanıyan bir ülkeyken geldiğimiz bu durumu kabullenmek mümkün değil. Emine Bulut’un kızının çığlıkları günlerdir kulağımda. Kadın hakları konusundaki çalışmalarımızla model bir belediye olmak istiyoruz.”

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