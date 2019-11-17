17.11.2019 - 01:18 |
Kadın haklarıyla ilgili bilinçlendiren panel
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) tarafından organize edilen ve Akhisar Belediyesi’nin destekleriyle ‘Kadınların Can Simidi’ ve ‘İstanbul Sözleşmesi’ konulu panel iki oturumda yapıldı.
Kadın haklarını anlatan 6284 sayılı kanun hakkında bilgiler verildi. Başkan Besim Dutlulu, katılımcılara zeytin ve zeytinyağından oluşan şiltler hediye etti.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.