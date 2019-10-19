‘Kadın isterse başarır’

Türkiye ve Ege Bölgesi’nde birçok dereceye imza atan eski İzmir Emniyet Spor Gücü boksörü Burçin Çakır, 26 Ekim’de İstanbul Kadıköy’de çıkacağı ikinci profesyonel maçı öncesi çalıştığı Tekna Turizm ve Taşımacılık şirketinin desteği ile moral buldu. 31 yaşındaki tecrübeli boksör Çakır, “Kendi imkanlarım ile bugüne kadar tek başıma mücadele ettim. Antrenmanlarımı evimin çevresindeki parkların spor için ayrılan alanlarında ve cebimden ödediğim spor salonu üyelikleri ile sürdürdüm. Çalışanı olarak iş hayatıma devam ettiğim şirketimin benim spor kariyerime saygı duyup desteklemesi her anlamda beni çok rahatlattı” dedi.

‘İmkansız diye bir şey yok!’



İlk profesyonel maçına 27 Temmuz’da Ukrayna’da çıkan Çakır, İzmir’in profesyonel dövüşen ilk ve tek kadın boksörü olarak kazanacağı maçlarla tüm kadınlara örnek olmak istediğini söyledi. Hiçbir imkansızlığın onu yıldırmadığını aksine daha çok çalışmak için motive ettiğini belirten Çakır, “Bir kadın isterse her şeyi başarır. Başarılı olmak için de çok çalışmak gerekir. Ben zor imkanlar arasında boksta varolma mücadelesi yürüttüm. Bir kadının tek başına neler yapabileceğini tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Öncelikle Kadıköy Boks Kulübü ve Serdar Avcı önderliğinde başlattığım profesyonel boks kariyerimde bana destek veren şirketimi ve ailemi gururlandırmak istiyorum” diye konuştu.



Başarı için destek bekliyor



Parklarda, sahillerde ve üye olduğu spor salonlarından devam ettirdiği antrenmanlarını evine taktırdığı kum torbası ile de sürdürdüğünü belirten Çakır, “Önümde beni bekleyen yurtdışı dövüşleri var. Hedeflerim doğrultusunda ülkemin bayrağını en iyi şekilde dalgalandıracağımdan ise hiç şüphem yok. Ancak yurtdışı turnuvalarında yüksek maliyetler söz konusu. Ciddi anlamda beni destekleyecek sporseverlere ve sponsora ihtiyacım var” dedi.