28.09.2019 - 03:20 |
Kadın kulübünde alzheimer konuşuldu
Yunusemre Belediyesi, Parola Enerji Firması çalışanları ve Halil Yurtseven İlkokulu 3. sınıf öğrencileriyle, Ortaköy Mesire Alanı’nı temizledi.
Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan, “Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi, çevre bilinci oluşturulmasına çok önem veriyor. Belediye olarak paydaş kurumlarımız ve öğrencilerimiz ile beraber etkinlikler gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz” dedi.
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.