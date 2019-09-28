Kadın kulübünde alzheimer konuşuldu

Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan, “Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi, çevre bilinci oluşturulmasına çok önem veriyor. Belediye olarak paydaş kurumlarımız ve öğrencilerimiz ile beraber etkinlikler gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz” dedi.