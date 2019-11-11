11.11.2019 - 01:09 |
Kadın Milli Takımı Ata’sını unutmadı
Kadın Futbol Milli Takımı, bugün İzmir’de oynayacağı özel maçta Ukrayna Kadın Milli takımını ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı’ndaki mücadele saat 16.00’da başlayacak. Ay yıldızlı ekibimiz cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Hollanda’yla Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda oynadığı maçı 8-0 kaybetmişti. Milliler, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıl dönümü nedeniyle kamp yaptıkları otelde sabah saat 09.05’te ay yıldızlı bayrağımızla poz verdi.
istanbul'da korkunç infazFatih Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.