BİST103.153-0,38EURO6,360,16USD5,77 0,12ALTIN270,54-0,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriKadın Milli Takımı Ata’sını unutmadı
    11.11.2019 - 01:09 |

    Kadın Milli Takımı Ata’sını unutmadı

    Kadın Milli Takımı Ata’sını unutmadı

    Kadın Futbol Milli Takımı, bugün İzmir’de oynayacağı özel maçta Ukrayna Kadın Milli takımını ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı’ndaki mücadele saat 16.00’da başlayacak. Ay yıldızlı ekibimiz cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Hollanda’yla Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda oynadığı maçı 8-0 kaybetmişti. Milliler, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıl dönümü nedeniyle kamp yaptıkları otelde sabah saat 09.05’te ay yıldızlı bayrağımızla poz verdi.

    istanbul'da korkunç infazFatih Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    10 Kasım 2019 Magazin Bülteni10 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? 11 Kasım Pazartesi

    İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? 11 Kasım Pazartesi

    Savaşçı 81. son bölümde Yüzbaşı Kağan büyük tehlikeye düştü! 82. yeni bölüm fragmanı...

    Savaşçı 81. son bölümde Yüzbaşı Kağan büyük tehlikeye düştü! 82. yeni bölüm fragmanı...

    Aşk Ağlatır 10. son bölümde Rüzgar, Ada'ya açıldı! 11. yeni bölüm fragmanı...

    Aşk Ağlatır 10. son bölümde Rüzgar, Ada'ya açıldı! 11. yeni bölüm fragmanı...

    Kimse Bilmez 21. son bölümde Duygu kaçırıldı! 22. yeni bölüm fragmanı...

    Kimse Bilmez 21. son bölümde Duygu kaçırıldı! 22. yeni bölüm fragmanı...

    Sıradaki Haber