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    HaberlerEge Haberleri Kadın muhtarlar bir araya geldi
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    25.01.2020 - 04:11 |

    Kadın muhtarlar bir araya geldi

    İzmir’in kadın muhtarları ve ilçe belediye başkan eşleri, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri ve mahalle sorunları gündemiyle Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bir araya geldi.

    Kadın muhtarlar bir araya geldi

    Kadın dayanışmasının öne çıktığı toplantıya katılan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, programın amaçlarından birinin de kadınların yerel yönetimlerin planlama ve karar alma süreçlerine katılmalarını sağlamak olduğunu belirtti, “Kadın bakış açısıyla kentin planlanması çok önemli” dedi.
    Toplantıda kadın muhtarlar ve ilçe belediye başkan eşleri önce 8 Mart etkinlikleriyle ilgili önerilerini sundu, ardından kendi mahalleleriyle ilgili sorunlarını dile getirdi.

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