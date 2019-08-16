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    HaberlerEgeKadın ve çocuklara Seferihisar gezisi
    16.08.2019 - 00:29

    Kadın ve çocuklara Seferihisar gezisi

    Kadın ve çocuklara Seferihisar gezisi

    ÇİĞLİ Belediyesi, ilçede yaşayan kadın ve çocukları Seferihisar’a götürdü. Proje kapsamında, ilk olarak engelli gençler, daha sonra Cumhuriyet ve Güzeltepe mahallelerinde yaşayan kadın ve çocuklar denize götürüldü. Deniz ve güneşin tadını çıkaran Çiğlililer, ücretsiz öğle yemeği sunulan etkinlikte, gün boyu eğlenceli anlar yaşandı. Başkan Utku Gümrükçü, deniz tatilinin tüm mahalleleri kapsayarak devam edeceğini söyledi. l İZMİR DHA

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