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    HaberlerEge Haberleri Kadın yelkencilere ilk yardım eğitimi
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    26.01.2020 - 00:03 |

    Kadın yelkencilere ilk yardım eğitimi

    MedIcal Park İzmir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan, İzmir Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği üyelerine ‘Temel Yaşam Desteği ve Boğulmalarda İlkyardım’ hakkında seminer verdi.

    Kadın yelkencilere ilk yardım eğitimi

    Eğitimde, kalbi duran kişilerin hayatını kurtarmak için yapılan kritik müdahaleler, 112 ile iletişim ve sık yapılan yanlışlardan nasıl uzak durulması gerektiği anlatıldı.

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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