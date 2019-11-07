Kadına şiddet durdurulmalı!

Aydın Büyükşehir Belediyesi, son günlerde iyice artan kadına karşı şiddet ve cinayet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için bir karikatür yarışması düzenliyor. Kadına karşı şiddet olaylarının bir an önce durdurulması gerektiğini dile getiren Başkan Özlem Çerçioğlu, “Konuya sanatçıların ellerinden çıkacak eserlerle dikkat çekmek istedik. Her türlü şiddete ama özellikle de günden güne artan hemcinslerimin gördüğü şiddete dur demenin zamanı geldi” diye konuştu. Eserlerin 20 Kasım Çarşamba gününe kadar teslim edilmesi gereken yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye www.aydin.bel.tr adresinden ulaşılabilir.