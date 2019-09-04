Kadına şiddete geçit verilmeyecek

Buca ve Karşıyaka belediyeleri, eylül ayı olağan meclis toplantılarında kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Buca’nın toplantısında şiddet uygulayan personelin işine son verilmesine karar verildi.

Türkiye’de son günlerdeki en önemli gündem maddelerinden birinin kadın cinayetleri ve kadına şiddet olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, alınacak sert önlemlerle şiddetin bir nebze de olsa azalmasını istediklerini belirtti.

Başkan Kılıç, “Belediyemizde kadına şiddet olayının yaşanması halinde, böyle bir personeli belediyemizde barındırmayacağız. Artık somut adımlar atılması gerekiyor. Biz bu somut adımı atıyoruz. Bundan böyle kadına şiddet uygulayan kim olursa olsun, Buca Belediyesi’nde barınamayacak, çalışamayacak” dedi.

‘Hiçbir anne ölmesin’

Karşıyaka Belediyesi de, eylül ayının ilk oturumunda kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve farkındalık sağlamak için meclis üyeleri protesto gerçekleştirdi. CHP, AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri, dilek ve temenniler bölümünde bir anda yerlerinden kalkarak ellerinde kadına şiddete ve kadın cinayetlerine tepki ifadelerinin yer aldığı dövizleri havaya kaldırdı. CHP’li Meclis Üyesi Birgül Çağrı, meclis üyeleri adına yaptığı açıklamada, şiddet ve cinayet konularında acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Cemil Tugay da eylemin ardından, “Vermek istediğiniz mesaj çok önemli. Toplum olarak hepimizin içini kanatan bu acı olayların artık olmaması için gösterdiğiniz iradeye teşekkür ederim. Hiçbir anne ölmesin. Hiçbir çocuk da ‘Anne lütfen ölme’ diye ağlamasın” diye konuştu.