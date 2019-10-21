BİST98.4153,71EURO6,470,04USD5,800,11ALTIN277,68-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKadından da güreşçi olur!
    21.10.2019 - 01:08 | | SAMET ADİLAK Milliyet

    Kadından da güreşçi olur!

    Daha fazla gencin güreşe ilgi duymasını sağlamak amacıyla sporcu velilerinin katkılarıyla kurulanİzmir İdman Yurdu, Milli Takım’a desteğini de sürdürüyor. Kendi imkânlarıyla var olma mücadelesi verdiklerini belirten Antrenör Ahmet Can Özgöbek, “Kız çocukları, güreşte çok zorlanır; bu dalda başarılı olmaları kolay değil’ algısını yıkacağız. Göreceksiniz, ata sporumuzda çok başarılı olacaklar” dedi

    Kadından da güreşçi olur!

    İzmir’de kendi imkânlarıyla güreş yapan ve bu spora merakı olan kızları bir çatı altında buluşturmak için sporcuların velilerinin de katkılarıyla kurulan İzmir İdman Yurdu, Türk güreşine kadın sporcu yetiştirmeye devam ediyor. 2018’in Mart ayında kurulan bugün 21 genç güreşçi kızın spor hayatında hayallerine köprü olmayı sürdüren kulüp, yarışmalarda dereceye giren sporcularıyla da kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Kendi bünyesinde yetiştirip milli takıma gönderdiği 2 sporcuyla da İzmir’de öncü olup, dikkatleri üzerine çekiyor. 

    ‘Spor cinsiyetsizdir’

    Kısıtlı imkânlarla kullandıkları salonlarda antrenmanlarını sürdürdüklerini söyleyen ve maddi destek alamadıklarını belirten Antrenör Ahmet Can Özgöbek, hedeflerinin daha fazla kız çocuğunun bu sporla tanışmasını sağlamak olduğunu belirtti. Toplumda güreşin ‘erkek sporu’ olduğuna dair olan algıyı kırmak istediklerini söyleyen Özgöbek, “Spor evrensel ve cinsiyetsizdir. Güreşin erkeği kadını olmaz. Ata sporumuz olarak benimsediğimiz bu branşta erkek kadın ayrımı yapılmasının önüne, kız çocuklarımızı eğiterek geçmeyi çalışıyoruz. Kısa zamanda çok büyük işlere imza attık. Her geçen gün kız çocuklarının güreşe olan ilgisini arttırıyoruz. Ne kadar çok çocuğu bu sporla buluşturursak o kadar kar” dedi.

    ‘Örnek ve öncü rolümüz var’

    Türkiye şampiyonluklarımız ve dereceleri ile ilgiyi üzerine çektiklerini belirten Antrenör Ahmet Can Özgöbek, “Son olarak geçtiğimiz Haziran ayında Tekirdağ’da 11-13 yaş arası Türkiye Şampiyonası’nda bir sporcumuz Türkiye 2’ncisi oldu. Bizler elde ettiğimiz başarılar ile daha çok kızımıza örnek ve öncü olmak istiyoruz. Kendi yağımızda kavrulan bir kulübüz. Maddi manevi bir destek görmüyor. Bunlar bizi yıldırmıyor. Geleceğin güçlü kadınlarını yetiştirmek için şimdinin sağlıklı bireylerini ve  sporcularını yetiştiriyoruz” diye konuştu.

     

    Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştüÜlkede, özellikle başkent Santiago'da hayatı durma noktasına getiren gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı. Şili ordusu, başkent Santiago için dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 'Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz' dedi.
    daha fazla video için
    Bakan Akar son durumu açıkladı: Şu ana kadar 30 ihlal yapıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak 120 saatlik süreyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Süreçte şu ana kadar 30 ihlal yapıldı" dedi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dün akşam hayatını kaybetmişti! Yürek yakan detay ortaya çıktı

    Dün akşam hayatını kaybetmişti! Yürek yakan detay ortaya çıktı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum’da dünyaya seslenecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum’da dünyaya seslenecek

    Konuk filmi konusu nedir? (The Guest) Konuk filmi oyuncuları kimlerdir?

    Konuk filmi konusu nedir? (The Guest) Konuk filmi oyuncuları kimlerdir?

    İzmir'de 170 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'de 170 düzensiz göçmen yakalandı

    Sıradaki Haber