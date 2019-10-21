Kadından da güreşçi olur!

İzmir’de kendi imkânlarıyla güreş yapan ve bu spora merakı olan kızları bir çatı altında buluşturmak için sporcuların velilerinin de katkılarıyla kurulan İzmir İdman Yurdu, Türk güreşine kadın sporcu yetiştirmeye devam ediyor. 2018’in Mart ayında kurulan bugün 21 genç güreşçi kızın spor hayatında hayallerine köprü olmayı sürdüren kulüp, yarışmalarda dereceye giren sporcularıyla da kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Kendi bünyesinde yetiştirip milli takıma gönderdiği 2 sporcuyla da İzmir’de öncü olup, dikkatleri üzerine çekiyor.

‘Spor cinsiyetsizdir’

Kısıtlı imkânlarla kullandıkları salonlarda antrenmanlarını sürdürdüklerini söyleyen ve maddi destek alamadıklarını belirten Antrenör Ahmet Can Özgöbek, hedeflerinin daha fazla kız çocuğunun bu sporla tanışmasını sağlamak olduğunu belirtti. Toplumda güreşin ‘erkek sporu’ olduğuna dair olan algıyı kırmak istediklerini söyleyen Özgöbek, “Spor evrensel ve cinsiyetsizdir. Güreşin erkeği kadını olmaz. Ata sporumuz olarak benimsediğimiz bu branşta erkek kadın ayrımı yapılmasının önüne, kız çocuklarımızı eğiterek geçmeyi çalışıyoruz. Kısa zamanda çok büyük işlere imza attık. Her geçen gün kız çocuklarının güreşe olan ilgisini arttırıyoruz. Ne kadar çok çocuğu bu sporla buluşturursak o kadar kar” dedi.

‘Örnek ve öncü rolümüz var’

Türkiye şampiyonluklarımız ve dereceleri ile ilgiyi üzerine çektiklerini belirten Antrenör Ahmet Can Özgöbek, “Son olarak geçtiğimiz Haziran ayında Tekirdağ’da 11-13 yaş arası Türkiye Şampiyonası’nda bir sporcumuz Türkiye 2’ncisi oldu. Bizler elde ettiğimiz başarılar ile daha çok kızımıza örnek ve öncü olmak istiyoruz. Kendi yağımızda kavrulan bir kulübüz. Maddi manevi bir destek görmüyor. Bunlar bizi yıldırmıyor. Geleceğin güçlü kadınlarını yetiştirmek için şimdinin sağlıklı bireylerini ve sporcularını yetiştiriyoruz” diye konuştu.