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    HaberlerEge‘Kadınımızın yanındayız’
    30.08.2019 - 03:26

    ‘Kadınımızın yanındayız’

    Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, belediyenin kadın personeliyle birlikte, Kırıkkale’de 4 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından, 10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut ve son günlerde artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için hizmet binası önünde bir basın açıklamasında bulundu.

    ‘Kadınımızın yanındayız’

    Başkan Doğan, “Geçtiğimiz günlerde Emine Bulut, eski eşi tarafından vahşice öldürüldü. İlimizde de İncilipınar Parkı yakınında bir kadın arkadaşımız eski eşi tarafından bıçaklandı. Tek amacımız, hiçbir canlının şiddete maruz kalmamasıdır” dedi. Koruma önlemlerinin kadın şiddete maruz kaldıktan sonra uygulandığına dikkat çeken Başkan Doğan, “Açacağımız kadın dayanışma merkezleri ile kadınlarımızın, kızlarımızın sonuna kadar yanında olacağız” dedi.

     

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