‘Kadınımızın yanındayız’

Başkan Doğan, “Geçtiğimiz günlerde Emine Bulut, eski eşi tarafından vahşice öldürüldü. İlimizde de İncilipınar Parkı yakınında bir kadın arkadaşımız eski eşi tarafından bıçaklandı. Tek amacımız, hiçbir canlının şiddete maruz kalmamasıdır” dedi. Koruma önlemlerinin kadın şiddete maruz kaldıktan sonra uygulandığına dikkat çeken Başkan Doğan, “Açacağımız kadın dayanışma merkezleri ile kadınlarımızın, kızlarımızın sonuna kadar yanında olacağız” dedi.