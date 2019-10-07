Kadınlar, güne aerobik dersiyle başlıyor

NARLIDERE Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen aerobik dersleri, hem eğlenmek hem de forma girmek isteyen her yaştan kadının tercihi oldu. Narlıdere Belediyesi Güven Erkaya Spor Salonu’nda, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, 11.00 ve 12.00 saatleri arasındaki derslere 200’e yakın kadının kayıt yaptırdığını belirten Başkan Ali Engin “Her yaşta ve her branşta sporu destekliyoruz” dedi.