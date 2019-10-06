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    HaberlerEgeKadınlar güvende olsun diye
    06.10.2019 - 02:32 | | UMUT KARAKOYUN DHA

    Kadınlar güvende olsun diye

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, şiddet ve taciz olaylarının artması nedeniyle saat 22.00’den sonra otobüslerde kadınların istedikleri yerde inmelerini sağlayan düzenlemesi, tam puan aldı

    Kadınlar güvende olsun diye

    İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, 2017 yılında kadınlara yönelik taciz ve şiddet olaylarının artması üzerine, toplu taşıma araçlarını kullanan kadınların, evlerine veya gidecekleri yerlere daha kolay ulaşmasını sağlamak için saat 22.00’den sonra güzergah üzerinde durak harici istedikleri herhangi bir noktada inmelerini sağlayan düzenlemeyi, oy birliğiyle kabul etti. Kararın hayata geçmesinin ardından, kadınlar belediyenin toplu taşıma araçlarında görevli şoföre seslenerek istedikleri herhangi bir noktada otobüslerden inmeye başladı.

    Kadınlar güvende olsun diye

    Vatandaş memnun

    Toplu taşıma kullanırken uygulamadan faydalanan kadın yolculardan Aycan Şen (39) İzmir’de yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu, belediyenin aldığı kararın da hayatlarını kolaylaştırdığını ifade etti. Uygulama hakkında konuşan Gönül Balay (40) da, “Kadınların kendilerini güvende hissedebilmeleri için, evlerine daha yakın bir yerde otobüsten inmelerine yönelik alınan karar gerçekten çok güzel” diye konuştu. İzmir’de yaşayan Rus vatandaşı Olga Muravei de, belediye meclisinin aldığı kararın güzel olduğunu belirtti, “Geç saatte eve dönmek biraz korkunç oluyor. Sokaklar insansız oluyor. O nedenle bu karar çok güzel” dedi. Otobüs şoförü Murat Akdolun (38) ise, ESHOT şoförleri olarak kendilerinin de çevrede trafiği engellemeyecek şekilde yolcuları indirdiklerini söyledi.

     

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