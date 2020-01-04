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    HaberlerEge Haberleri ‘Kadınlar için el ele’
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    04.01.2020 - 00:02 |

    ‘Kadınlar için el ele’

    İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın konuğu olarak Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi’nde yaptı.

    ‘Kadınlar için el ele’

    Derneklerle birlikte Karşıyaka Belediyesi’yle yapılacak işbirliğinin kadının daha görünür olmasına katkı sağlayacağını belirten Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “Kadının güçlenmesi için ona fırsat sağlanmalı. Kadın sorunlarının çözülmesi için kamu ile özel sektör el ele vermeli. Belediyelerimizle çalışmaya hazırız” diye konuştu.

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