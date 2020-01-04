‘Kadınlar için el ele’

Derneklerle birlikte Karşıyaka Belediyesi’yle yapılacak işbirliğinin kadının daha görünür olmasına katkı sağlayacağını belirten Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “Kadının güçlenmesi için ona fırsat sağlanmalı. Kadın sorunlarının çözülmesi için kamu ile özel sektör el ele vermeli. Belediyelerimizle çalışmaya hazırız” diye konuştu.