04.01.2020 - 00:02 |
‘Kadınlar için el ele’
İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın konuğu olarak Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi’nde yaptı.
Derneklerle birlikte Karşıyaka Belediyesi’yle yapılacak işbirliğinin kadının daha görünür olmasına katkı sağlayacağını belirten Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “Kadının güçlenmesi için ona fırsat sağlanmalı. Kadın sorunlarının çözülmesi için kamu ile özel sektör el ele vermeli. Belediyelerimizle çalışmaya hazırız” diye konuştu.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.