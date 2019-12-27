Denizli Büyükşehir Belediyesi Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi’nde bir araya gelen kadınlar, sınırda görev yapan Mehmetçik için boyunluk ördü. Programda konuşan Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, “Devletimiz Mehmetçiğimizi donatıyor. Biz burada Mehmetçiğimize destek ve moral vermek istedik” dedi.