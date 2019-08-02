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    HaberlerEgeKadınlar, pilates kursunu çok sevdi
    02.08.2019 - 01:13

    Kadınlar, pilates kursunu çok sevdi

    Kadınlar, pilates kursunu çok sevdi

    ÇİĞLİ Belediyesi tarafından spor okulları bünyesinde başlatılan pilates kurslarında her yaştan kadın egzersiz yapma imkanı buluyor. 100’e yakın kadının katıldığı kurs, uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Etkinliğin kendileri için verimli ve eğlenceli geçtiğini belirten kursiyerler, kadınlara yönelik hayata geçirilen projelerden memnun olduklarını dile getirdi. l DHA

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