02.08.2019 - 01:13
Kadınlar, pilates kursunu çok sevdi
ÇİĞLİ Belediyesi tarafından spor okulları bünyesinde başlatılan pilates kurslarında her yaştan kadın egzersiz yapma imkanı buluyor. 100’e yakın kadının katıldığı kurs, uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Etkinliğin kendileri için verimli ve eğlenceli geçtiğini belirten kursiyerler, kadınlara yönelik hayata geçirilen projelerden memnun olduklarını dile getirdi. l DHA
Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurduKarabük’te bir kişi araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeği ile vurarak yaraladı.