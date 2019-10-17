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    HaberlerEgeKadınlar, Selçuk gezisinde buluştu
    17.10.2019 - 07:50 |

    Kadınlar, Selçuk gezisinde buluştu

    Narlıdere Belediyesi, 270 kadını Selçuk ve Şirince gezisinde buluşturdu.

    Kadınlar, Selçuk gezisinde buluştu

    Narlıdere Belediyesi, 270 kadını Selçuk ve Şirince gezisinde buluşturdu. Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi’nce organize edilen gezide, kadınlar gönüllerince gezdi ve eğlendi. Belediye Başkanı Ali Engin, kadınları sosyal yaşama daha fazla katmak ve moral vermek amacıyla düzenlenen gezilerin devam edeceğini belirtti.

    Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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