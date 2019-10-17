Kadınlar, Selçuk gezisinde buluştu

Narlıdere Belediyesi, 270 kadını Selçuk ve Şirince gezisinde buluşturdu. Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi’nce organize edilen gezide, kadınlar gönüllerince gezdi ve eğlendi. Belediye Başkanı Ali Engin, kadınları sosyal yaşama daha fazla katmak ve moral vermek amacıyla düzenlenen gezilerin devam edeceğini belirtti.