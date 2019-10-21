21.10.2019 - 01:10 |
Kadınlar Selçuk ve Şirince’yi gezdi
Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, ilçe kadınlarının güzel bir gün geçirmeleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Selçuk-Şirince’ye gezi düzenledi. Yolcuları uğurlayan Yılmazlar, “150 kişinin katıldığı gezide herkese hayırlı yolculuklar ve iyi eğlenceler dilerim. İlçemizde yaşayan herkesin gidemedikleri yerleri görmelerini istiyoruz” dedi.
Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştüÜlkede, özellikle başkent Santiago'da hayatı durma noktasına getiren gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı. Şili ordusu, başkent Santiago için dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 'Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz' dedi.