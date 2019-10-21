Kadınlar Selçuk ve Şirince’yi gezdi

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, ilçe kadınlarının güzel bir gün geçirmeleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Selçuk-Şirince’ye gezi düzenledi. Yolcuları uğurlayan Yılmazlar, “150 kişinin katıldığı gezide herkese hayırlı yolculuklar ve iyi eğlenceler dilerim. İlçemizde yaşayan herkesin gidemedikleri yerleri görmelerini istiyoruz” dedi.