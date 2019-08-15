15.08.2019 - 01:17
Kadınlar sordu, Sayarı yanıtladı
Berrin Pehlivan’ın işletmeciliğini yaptığı Port Alaçatı Otel, geleneksel hale getirmeyi amaçladığı ‘Astroloji Günleri’nin ilkini düzenledi.
Söyleşinin konukları astralog ve yazar Nuray Sayarı ile televizyon sunucusu Nur Viral oldu. Sayarı “Astrololoji aşk hayatını nasıl etkiler?” “Alın yazısı ve kader nedir?” “Olumsuz yönlerimizden nasıl arınırız?” gibi hayata dair soruları yanıtladı. Yaklaşık 100 kadının katıldığı söyleşiden sonra davetliler otelin havuzda serinledi, lezzetli yemeklerden tattı. Pehlivan, yaz-kış benzer etkinlikler yapacaklarını belirtti.
Çekmeköyde kaza: aynı aile'den 5 kişi yaralandıİstanbul Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Kavşağı'nda bariyerlere çarpan kapalı kasa panelvan ikisi çocuk beş kişi yaralandı. Çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.