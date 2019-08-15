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    HaberlerEgeKadınlar sordu, Sayarı yanıtladı
    15.08.2019 - 01:17

    Kadınlar sordu, Sayarı yanıtladı

    Berrin Pehlivan’ın işletmeciliğini yaptığı Port Alaçatı Otel, geleneksel hale getirmeyi amaçladığı ‘Astroloji Günleri’nin ilkini düzenledi.

    Kadınlar sordu, Sayarı yanıtladı

    Söyleşinin konukları astralog ve yazar Nuray Sayarı ile televizyon sunucusu Nur Viral oldu. Sayarı “Astrololoji aşk hayatını nasıl etkiler?” “Alın yazısı ve kader nedir?” “Olumsuz yönlerimizden nasıl arınırız?” gibi hayata dair soruları yanıtladı. Yaklaşık 100 kadının katıldığı söyleşiden sonra davetliler otelin havuzda serinledi, lezzetli yemeklerden tattı. Pehlivan, yaz-kış benzer etkinlikler yapacaklarını belirtti.

     

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