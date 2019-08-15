Kadınlar sordu, Sayarı yanıtladı

Söyleşinin konukları astralog ve yazar Nuray Sayarı ile televizyon sunucusu Nur Viral oldu. Sayarı “Astrololoji aşk hayatını nasıl etkiler?” “Alın yazısı ve kader nedir?” “Olumsuz yönlerimizden nasıl arınırız?” gibi hayata dair soruları yanıtladı. Yaklaşık 100 kadının katıldığı söyleşiden sonra davetliler otelin havuzda serinledi, lezzetli yemeklerden tattı. Pehlivan, yaz-kış benzer etkinlikler yapacaklarını belirtti.