Kadınlar ve çocuklar İzmir’in en değerlisi

Modern yüzüyle Türkiye’nin önde gelen kenti olan İzmir, yerel yönetimlerin eğitimde fırsat ve cinsiyet eşitliği projeleriyle de örnek oluyor.

Büyükşehir Belediyesi, valilik, Karşıyaka Belediyesi ve Urla Belediyesi; eğitim, cinsiyet eşitliği ve kooperatiçilik alanlarındaki yeni projeleriyle, yine İzmir’in farkını ortaya koydu.

Büyükşehir’in ‘Her Yerde Eşitiz’ sloganıyla başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratacak kampanyası, yakında tüm panolarda yerini alacak. İzmir’in toplumsal cinsiyet eşitliğinde öncü ve Türkiye’ye örnek kent olacağını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Kadın ve erkeğin yaşamın her alanında eşit olması için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri yapacağız” dedi. Kampanya, toplum tarafından kadın ve erkeğe biçilen rolleri iş ve meslekler üzerinden sorguluyor.

Ödev Evi

Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime destek projelerini sürdüren Karşıyaka Belediyesi de iki yeni uygulamayı hayata geçiriyor. Ödev Evi projesiyle altı merkezde 7-14 yaş arasındaki çocuklara okul sonrası etüt hizmeti verilecek. Çalışanlar ise üniversiteli gençlerden seçilecek. Ödev Evi; Ahmet Piriştina Kültür Merkezi Kütüphanesi, 80. Yıl Cumhuriyet Semt Kütüphanesi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi Kütüphanesi, İsmail Cem Kültür Merkezi Kütüphanesi, Hasan Ali Yücel Semt Kütüphanesi ve Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi’nde, hafta içi her gün 15.00 ile 19.00 saatleri arasında uygulanacak. “Kız Öğrencilere Ev Arıyoruz” projesi ise evinin bir odasını kiralamak isteyen 50 yaş üzeri kadınları ve barınma ihtiyacı olan kız öğrencileri bir araya getirecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Çocuklar akşam evlerine ödevlerini yapmış olarak gidecek. Üniversite öğrencileri de em deneyim hem de para kazanacak” dedi. Her iki proje için de 0232 399 40 75-76-77-78 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.