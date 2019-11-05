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    HaberlerEgeKadınlar, yogayla streslerini atıyor
    05.11.2019 - 01:26 |

    Kadınlar, yogayla streslerini atıyor

    Kadınlar, yogayla streslerini atıyor

    Bornova Belediyesi, düzenlediği spor kurslarıyla fark yaratıyor. Bu kurslardan biri; zihin, beden, nefes ile yapılan bir çalışma olan yoga. Bornovalı kadınlar, günlük yaşamlarındaki yorgunluk ve stresi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce yürütülen kurslarda, yoga yaparak atıyor. Ücretsiz olan kurslar, haftanın bir günü bir saat olarak gerçekleştiriliyor.

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