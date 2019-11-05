05.11.2019 - 01:26 |
Kadınlar, yogayla streslerini atıyor
Bornova Belediyesi, düzenlediği spor kurslarıyla fark yaratıyor. Bu kurslardan biri; zihin, beden, nefes ile yapılan bir çalışma olan yoga. Bornovalı kadınlar, günlük yaşamlarındaki yorgunluk ve stresi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce yürütülen kurslarda, yoga yaparak atıyor. Ücretsiz olan kurslar, haftanın bir günü bir saat olarak gerçekleştiriliyor.
Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.