08.12.2019 - 00:06 |
Kadınlara danışma merkezi müjdesi
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Dünya Kadın Hakları Günü’nde ‘Kadın Danışma Merkezi’ projesini hayata geçirdi.
Kadınların yaşadığı sosyal, kültürel ve hukuksal sıkıntıların giderilmesi için projelendirilen merkezin, Mecli kararıyla yapımına başlandı. Başkan Deveciler, “Kadınlara her konuda destek olacacağız” dedi.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.