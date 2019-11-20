20.11.2019 - 02:04 |
Kadınlara, ‘hakkınızı arayın’ çağrısı yapıldı
Karşıyaka Belediyesi, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü öncesinde düzenlediği panelle kadınları bilgilendirdi.
Çarşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘Şiddetsiz İletişim’ panelinde avukatlar, kadınlara haklarını arama çağrısı yaptı. Başkan Cemil Tugay, kadına yönelik şiddeti kesinlikle kabul edemeyeceklerini belirtti.
Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.