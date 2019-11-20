BİST107.5290,64EURO6,320,19USD5,710,15ALTIN269,73-0,70
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriKadınlara, ‘hakkınızı arayın’ çağrısı yapıldı
    20.11.2019 - 02:04 |

    Kadınlara, ‘hakkınızı arayın’ çağrısı yapıldı

    Karşıyaka Belediyesi, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü öncesinde düzenlediği panelle kadınları bilgilendirdi.

    Kadınlara, ‘hakkınızı arayın’ çağrısı yapıldı

    Çarşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘Şiddetsiz İletişim’ panelinde avukatlar, kadınlara haklarını arama çağrısı yaptı. Başkan Cemil Tugay, kadına yönelik şiddeti kesinlikle kabul edemeyeceklerini belirtti.

    Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için
    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bir yanda cinayet bir yanda bıçaklama... Durun artık!

    Bir yanda cinayet bir yanda bıçaklama... Durun artık!

    Son dakika | Van'da korkutan deprem

    Son dakika | Van'da korkutan deprem

    Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladı

    Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladı

    3 gündür kayıptı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

    3 gündür kayıptı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

    Sıradaki Haber