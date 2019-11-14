14.11.2019 - 01:16 |
Kadınlara kazanç sağlayacak kurslar
Bornova Belediyesi, kadınların hem sosyalleşmeleri hem de ekonomik kazanç elde edebilecekleri beceriler edinmeleri amacıyla yeni kurslar açıyor.
İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘takı tasarım’ kursu Atatürk Mahallesi ve Pınarbaşı, ‘dikiş, nakış, biçki’ kursu da Naldöken’de başladı. Başkan Mustafa İduğ, “Kadınlarımız kendi kazançlarını elde ediyor” dedi.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.