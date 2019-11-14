Kadınlara kazanç sağlayacak kurslar

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘takı tasarım’ kursu Atatürk Mahallesi ve Pınarbaşı, ‘dikiş, nakış, biçki’ kursu da Naldöken’de başladı. Başkan Mustafa İduğ, “Kadınlarımız kendi kazançlarını elde ediyor” dedi.