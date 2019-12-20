20.12.2019 - 00:04 |
Kadınlara müjde verdi
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Sancak Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Dikiş ve elişi eğitimi alan kadınların yaptığı ürünleri inceleyen Başkan İduğ, 28 Aralık’ta açılacak olan Yeni Bornova Pazaryeri’nin haftada bir gün kadınlara hizmet edeceğinin de müjdesini verdi. İduğ, “Salı günlerini kadınlarımıza ayırdık. Çamdibi’nde ki Şehir Er Adem Bilaloğlu Tesisleri içinde de Belediyeye ait tekstil atölyemiz bulunuyor. MTK ile anlaşma yaparak burada 2 buçuk ay sürecek iş garantili kurslar açmayı hedefliyoruz” dedi.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.