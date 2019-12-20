Kadınlara müjde verdi

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Sancak Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Dikiş ve elişi eğitimi alan kadınların yaptığı ürünleri inceleyen Başkan İduğ, 28 Aralık’ta açılacak olan Yeni Bornova Pazaryeri’nin haftada bir gün kadınlara hizmet edeceğinin de müjdesini verdi. İduğ, “Salı günlerini kadınlarımıza ayırdık. Çamdibi’nde ki Şehir Er Adem Bilaloğlu Tesisleri içinde de Belediyeye ait tekstil atölyemiz bulunuyor. MTK ile anlaşma yaparak burada 2 buçuk ay sürecek iş garantili kurslar açmayı hedefliyoruz” dedi.