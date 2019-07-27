Kadınlara satış merkezi müjdesi

BALÇOVA Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, kadınların sosyal ve ekonomik alanda daha güçlü olmaları için Semtevi Satış Merkezi açıyor. İlçenin en gözde bölgesinde yapılan Satış Merkezi ile semtevlerindeki ve Balçova Üretici Kadın Kooperatifi’ndeki kadınlar yılın 12 ayı ürettikleri ürünleri satabilecek.

Ekonomik katkı sağlanacak

Türkiye’nin gerçek anlamda demokrasiye ve gelişmişlik seviyesine ulaşmasının en önemli koşulunun kadınların güçlenmesi olduğunu vurgulayan Başkan Çalkaya, “Kadın ekonomik, siyasal ve sosyal alanda güçlü olursa yetiştirdiği bireyler de güçlü olur. Biz bu yüzden semtevlerini çok önemsiyoruz. Kısa süre içinde hizmete açacağımız bu satış merkeziyle Balçovalı kadınlar daha çok üretecek, daha çok kazanacak” dedi.