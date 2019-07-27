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    HaberlerEgeKadınlara satış merkezi müjdesi
    27.07.2019 - 02:48

    Kadınlara satış merkezi müjdesi

    Balçova Belediye Başkanı Çalkaya kadınların ürünlerini satabileceği Semtevi Satış Merkezi kuruyor

    Kadınlara satış merkezi müjdesi

    BALÇOVA Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, kadınların sosyal ve ekonomik alanda daha güçlü olmaları için Semtevi Satış Merkezi açıyor. İlçenin en gözde bölgesinde yapılan Satış Merkezi ile semtevlerindeki ve Balçova Üretici Kadın Kooperatifi’ndeki kadınlar yılın 12 ayı ürettikleri ürünleri satabilecek.

    Ekonomik katkı sağlanacak

    Türkiye’nin gerçek anlamda demokrasiye ve gelişmişlik seviyesine ulaşmasının en önemli koşulunun kadınların güçlenmesi olduğunu vurgulayan Başkan Çalkaya, “Kadın ekonomik, siyasal ve sosyal alanda güçlü olursa yetiştirdiği bireyler de güçlü olur. Biz bu yüzden semtevlerini çok önemsiyoruz. Kısa süre içinde hizmete açacağımız bu satış merkeziyle Balçovalı kadınlar daha çok üretecek, daha çok kazanacak” dedi.

     

    Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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    26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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