19.12.2019 - 07:50 |
Kadınlara, temel hakları anlatıldı
Ödemiş Belediyesi, Kadın Yaşam Merkezi’nde bilgilendirme toplantılarının ilkini Gölcük Mahallesi’nde düzenledi.
Ödemiş Belediyesi, Kadın Yaşam Merkezi’nde bilgilendirme toplantılarının ilkini Gölcük Mahallesi’nde düzenledi. Başkan Mehmet Eriş’in eşi Selma Eriş’in de katıldığı toplantıda, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetle mücadele yolları, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’la ilgili bilgiler verildi. Toplantıların, periyodik olarak düzenlenmeye devam edeceği belirtildi.
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